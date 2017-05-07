Лукашенко: никакого ущемления свободы СМИ в Беларуси нет

На пленарном заседании, посвященном открытию 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Александр Лукашенко рассказал о свободе средств массовой информации в Беларуси. По словам белорусского лидера, никакого ущемления свободы СМИ в нашей стране нет.

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Александр Лукашенко отметил, что медийное пространство Беларуси активно развивается. На нем присутствуют СМИ разных форм собственности и политических взглядов. «Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ в нашей стране — это клише из арсенала прошлого», - отметил он.

Президент высказал мнение, что ущемление свободы средств массовой информации в эпоху интернета лишено всякого смысла. В Беларуси круглосуточно вещают многочисленные иностранные телеканалы, включая Euronews, и, по его словам, никто им не мешает.

«Со СМИ у нас проблем нет. Тот, кто хочет знать о том, что происходит в мире, знает», - подытожил Александр Лукашенко.