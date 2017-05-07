В Минске парковка машин во дворах возле ж/д вокзала станет платной

В Минске в конце июля начнут взимать плату за парковку автотранспорта во дворах домов, которые прилегают к железнодорожному вокзалу. «Новшество вводится с целью упорядочения стоянки автомобилей», - заявил заместитель главы администрации Октябрьского района столицы Александр Юхимук.

Ожидается, парковка автомобилей во дворах, прилегающих к ж/д вокзалу Минска, станет платной в конце июля. Плату не будут взимать с жильцов домов, которые находятся на этой территории, а другим автомобилистам придется раскошелиться за парковку. Бесплатно здесь смогут останавливаться машины экстренных служб и другой спецтранспорт.

Александр Юхимук отметил, что жители домов, которые соседствуют с железнодорожным вокзалом, могут внести в специальную базу через сайт ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» госномера машин своих родственников или гостей. В итоге для них парковка также будет бесплатной, но лишь на некоторое время.

Распознавать госномера машин будут камеры видеофиксации, которые уже работают в тестовом режиме по ул. Ленинградской, Кирова, Бобруйской и пер. Михайловскому. Также сейчас создается база данных всех собственников и арендаторов жилья в этом районе.

Тем, кто проигнорирует требование об плате за парковку, направят извещения с требованием расчета. К слову, пока неизвестно, сколько же придется платить тем, кто захочет припарковать свой транспорт неподалеку от ж/д вокзала.

Источник: БелТА