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05. 07. 2017

Экс-директор Крупского райагросервиса получил взяток на 5 тыс. рублей

Источник фото: Morguefile.com

Бывший директор ОАО «Крупский райагросервис» получил взяток на 5 тысяч рублей. Это выяснилось во время расследования уголовного дела, которое было возбуждено после задержания в феврале 2017 года управленца с поличным при получении взятки в размере 850 рублей.

5 июля в УСК по Минской области сообщили, что расследование уголовного дела в отношении экс-директора ОАО «Крупский райагросервис» уже завершено. Материалы дела переданы в прокуратуру для направления в суд. 
 
Следователи выяснили, что руководитель организации использовал служебные полномочия в корыстных целях. Он систематически получал незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих предприятий Минской области. При получении очередной взятки в 850 рублей его задержали. За эту сумму коррупционер обещал ускорить процесс расчета по договору поставки запчастей.
 
Следствие собрало доказательства по 7 эпизодам преступной деятельности. Общая сумма взяток, которые получил обвиняемый, составила 5000 рублей. Мужчину уволили с занимаемой должности, арестовали его имущество и предъявили обвинение по ч.ч.1,2 ст.430 (получение взятки, в том повторно) Уголовного кодекса.
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Коррупция
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