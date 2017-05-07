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05. 07. 2017

Новый губернатор Минщины займется повышением благосостояния граждан

5 июля Анатолий Исаченко был утвержден в должности губернатора Минской области областным советом депутатов. Сегодня он рассказал, с каких задач собирается начать в первую очередь на новом посту. Это вопросы роста благосостояния граждан, их занятость, привлечение инвестиций и развитие региона в целом.

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Выступая на сессии Минского областного Совета депутатов, Анатолий Исаченко заявил, что в регионе предстоит решить проблемы, которые связаны с увеличением кредиторской и дебиторской задолженности организаций, а также со снижением загрузки строительных предприятий. Планируется выйти на рентабельную работу сельхозпредприятий и активнее привлекать инвестиции. Также важными направлениями, по его словам, являются укрепление финансовой дисциплины в разных отраслях, совершенствование сфер ЖКХ и здравоохранения. 
 
Анатолий Исаченко обещает уделить особое внимание занятости населения Минской области и росту зарплаты. «Главное - повышение благосостояния граждан. В области сформирована эффективная управленческая команда, способная выполнять на высоком уровне поставленные задачи. Кардинальных кадровых изменений не планируется», - уточнил он.
 
Столичный регион Анатолию Исаченко знаком: до назначения губернатором он работал помощником президента – главным инспектором по Минской области.
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