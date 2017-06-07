Лукашенко: смертная казнь в Беларуси существует по воле народа

Выступая 5 июля на официальном открытии ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, президент Александр Лукашенко объяснил евродепутатам, почему в Беларуси не спешат отменять смертную казнь. По его словам, исключительная мера наказания продолжает действовать в нашей стране по воле народа.

Александр Лукашенко напомнил, что на референдуме в 1996 году большинство участников проголосовало за сохранение смертной казни (80,44% граждан – ред. Телеграф). «Нас призывают к отмене смертной казни. Мы слышим предложения. Но против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее применение, ни одно государство пойти не может», - подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что подобные претензии в адрес постсоветских республик звучали и раньше. «Мы как молодое суверенное государство прислушались к вашим советам, вынесли этот вопрос на референдум и получили результат», - добавил он. Теперь же, по словам главы государства, чтобы отказаться от смертной казни, понадобится время. «Поэтому вы, пожалуйста, нас не торопите. «Я уверен, что мы постепенно придем к решению этой проблемы», - заключил Лукашенко.