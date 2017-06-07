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06. 07. 2017

Лукашенко: смертная казнь в Беларуси существует по воле народа

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Выступая 5 июля на официальном открытии ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, президент Александр Лукашенко объяснил евродепутатам, почему в Беларуси не спешат отменять смертную казнь. По его словам, исключительная мера наказания продолжает действовать в нашей стране по воле народа.

Александр Лукашенко напомнил, что на референдуме в 1996 году большинство участников проголосовало за сохранение смертной казни (80,44% граждан – ред. Телеграф). «Нас призывают к отмене смертной казни. Мы слышим предложения. Но против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее применение, ни одно государство пойти не может», - подчеркнул белорусский лидер.
 
Президент отметил, что подобные претензии в адрес постсоветских республик звучали и раньше. «Мы как молодое суверенное государство прислушались к вашим советам, вынесли этот вопрос на референдум и получили результат», - добавил он. Теперь же, по словам главы государства, чтобы отказаться от смертной казни, понадобится время. «Поэтому вы, пожалуйста, нас не торопите. «Я уверен, что мы постепенно придем к решению этой проблемы», - заключил Лукашенко.
 
С начала 1990 года в Беларуси более 400 человек приговорили к смертной казни. Лишь одному осужденному расстрел заменили на тюремный срок. В 2017 году в Беларуси казнили жителя Гомеля Сергея Острикова, который был признан виновным в изнасиловании и жестоком убийстве двух девушек. Также недавно Верховный суд оставил в силе смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров из Наровли.
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