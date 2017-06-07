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06. 07. 2017

В Волковыске женщина выбросила недоношенного ребенка в окно

В Волковыске у женщины произошел выкидыш, после чего она завернула плод в полиэтиленовый пакет и выбросила его из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. На тельце ребенка наткнулись работники жилищно-коммунальной службы, которые пришли убирать двор дома.

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Около 9 часов 5 июля дворник обнаружила пакет с тельцем недоношенного ребенка и сразу же сообщила о находке в милицию. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, которая в ходе опроса жителей дома установила личность женщины, которая избавилась от плода. Ею оказалась женщина 1986 года рождения, проживающая на пятом этаже. Ей потребовалась незамедлительная госпитализация в больницу.
 
Следователи установили, что родительница проживает в квартире с сожителем. Она не скрывала свою беременность и заверяла, что желает рождения этого ребенка. Когда у нее начались преждевременные роды, рядом никого не оказалось. «Находясь в шоковом состоянии, выбросила плод из окна. Для облегчения болей употребила спиртное», - отметили в УСК по Гродненской области.
 
Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз пришли к предварительному выводу, что на этом сроке внутриутробного развития плод был нежизнеспособным. Назначен ряд экспертиз, которые позволят установить причину выкидыша и сделать окончательные выводы.
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