В рейтинге ФИФА сборная Беларуси поднялась на 71-е место

В июльской версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Беларуси заняла 71-е место. Белорусская футбольная дружина улучшила свои позиции в списке и поднялась на 12 строчек вверх, имея в своем активе 503 очка по состоянию на 6 июля.
В июльской версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Беларуси заняла 71-е место. Белорусская футбольная дружина улучшила свои позиции в списке и поднялась на 12 строчек вверх, имея в своем активе 503 очка по состоянию на 6 июля.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..