В рейтинге ФИФА сборная Беларуси поднялась на 71-е место

В июльской версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Беларуси заняла 71-е место. Белорусская футбольная дружина улучшила свои позиции в списке и поднялась на 12 строчек вверх, имея в своем активе 503 очка по состоянию на 6 июля.

Рейтинг ФИФА возглавила Германия (1609 очков), поднявшаяся с 3-го места, на пятки ей наступает Бразилия (1603), а тройку лидеров замыкает сборная Аргентины (1413), которая пропустила вперед подопечных Тите.

Четвертое место занимает Португалия (1332), которая переместилась на четыре строчки вверх, следом идут Швейцария (1329) и Польша (1319), поднявшиеся с 9-го и 10-го мест соответственно.

Финалисты Кубка конфедераций чилийцы (1250) опустились на три позиции и теперь занимают 7-е место. Колумбия (1208) и Франция (1199) также ухудшили свои позиции в рейтинге, спустившись с 5-й и 6-й строчек. 10-е место занимает сборная Бельгии (1194).

Что касается ближайших соседей Беларуси, сборная России поднялась на 62-е место, Украина переместилась с 37-го на 35-е, Латвия опустилась на 130-е место, Литва поднялась на 99-е.