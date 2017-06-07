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06. 07. 2017

В рейтинге ФИФА сборная Беларуси поднялась на 71-е место

В июльской версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Беларуси заняла 71-е место. Белорусская футбольная дружина улучшила свои позиции в списке и поднялась на 12 строчек вверх, имея в своем активе 503 очка по состоянию на 6 июля.

Рейтинг ФИФА возглавила Германия (1609 очков), поднявшаяся с 3-го места, на пятки ей наступает Бразилия (1603), а тройку лидеров замыкает сборная Аргентины (1413), которая пропустила вперед подопечных Тите. 
 
Четвертое место занимает Португалия (1332), которая переместилась на четыре строчки вверх, следом идут Швейцария (1329) и Польша (1319), поднявшиеся с 9-го и 10-го мест соответственно. 
 
Финалисты Кубка конфедераций чилийцы (1250) опустились на три позиции и теперь занимают 7-е место. Колумбия (1208) и Франция (1199) также ухудшили свои позиции в рейтинге, спустившись с 5-й и 6-й строчек. 10-е место занимает сборная Бельгии (1194).
 
Что касается ближайших соседей Беларуси, сборная России поднялась на 62-е место, Украина переместилась с 37-го на 35-е, Латвия опустилась на 130-е место, Литва поднялась на 99-е.
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