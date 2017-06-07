Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 13:57
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,22
06. 07. 2017

МИД: Беларусь пока не получала приглашения направить миротворцев в Сирию

Дмитрий Мирончик Источник фото: Sputnik

Беларусь пока не получала официального предложения направить своих военных наблюдателей в Сирию. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Дмитрий Мирончик, комментируя появившуюся в прессе информацию, что Россия предложила странам СНГ направить миротворцев в Сирию.

смотрите также Россия просит Беларусь направить контингент в Сирию
«Пока мы не получали каких-либо официальных предложений по линии СНГ направить наблюдателей в Сирию. Детальная информация по формату, составу, задачам, расположению планируемых миротворческих сил нужна в любом случае», - уточнил Дмитрий Мирончик.
 
Также представитель МИД обратил внимание, что подобные действия должны осуществятся на основании мандата Совета Безопасности ООН, что зафиксировано в законодательстве Беларуси и в соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ.
 
«Давайте не будет пока комментировать столь серьезный вопрос на основании лишь сообщений из СМИ", - заключил он.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.