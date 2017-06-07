МИД: Беларусь пока не получала приглашения направить миротворцев в Сирию

Беларусь пока не получала официального предложения направить своих военных наблюдателей в Сирию. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Дмитрий Мирончик, комментируя появившуюся в прессе информацию, что Россия предложила странам СНГ направить миротворцев в Сирию.

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«Пока мы не получали каких-либо официальных предложений по линии СНГ направить наблюдателей в Сирию. Детальная информация по формату, составу, задачам, расположению планируемых миротворческих сил нужна в любом случае», - уточнил Дмитрий Мирончик.

Также представитель МИД обратил внимание, что подобные действия должны осуществятся на основании мандата Совета Безопасности ООН, что зафиксировано в законодательстве Беларуси и в соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ.

«Давайте не будет пока комментировать столь серьезный вопрос на основании лишь сообщений из СМИ", - заключил он.