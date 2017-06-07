Российский рубль ослаб, доллар и евро продолжают расти

По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже российский рубль немного ослаб, а курсы доллара и евро продолжили свой рост. Результаты торгов, прошедших 6 июля, появились на сайте БВФБ.

смотрите также Беларусь на втором месте в пост-СССР по росту курса доллара в июне Сегодня евро прибавил 0,73% (+0,0163) и составил 2,2376 рубля. Курс доллара поднялся на 0,8% (+0,0157) до 1,9714 рубля. Российский рубль подешевел на 0,21% (-0,0068). Теперь за 100 российский рублей дают 3,2745 белорусского.