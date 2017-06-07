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06. 07. 2017

Российский рубль ослаб, доллар и евро продолжают расти

По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже российский рубль немного ослаб, а курсы доллара и евро продолжили свой рост. Результаты торгов, прошедших 6 июля, появились на сайте БВФБ.

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Сегодня евро прибавил 0,73% (+0,0163) и составил 2,2376 рубля.
 
Курс доллара поднялся на 0,8% (+0,0157) до 1,9714 рубля.
 
Российский рубль подешевел на 0,21% (-0,0068). Теперь за 100 российский рублей дают 3,2745 белорусского.
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