Российский рубль ослаб, доллар и евро продолжают расти

По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже российский рубль немного ослаб, а курсы доллара и евро продолжили свой рост. Результаты торгов, прошедших 6 июля, появились на сайте БВФБ.
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По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже российский рубль немного ослаб, а курсы доллара и евро продолжили свой рост. Результаты торгов, прошедших 6 июля, появились на сайте БВФБ.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..