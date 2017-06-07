МАРТ запретил рекламу лже-лекарств от гипертонии и "для мужского здоровья"

Министерство антимонопольного регулирования и торговли запретило рекламу лже-лекарств от гипертонии «Гипертониум» и препарата «для мужского здоровья», который носит название «Уретрамол». На сайте ведомства сообщается, что они не являются лекарственными средствами, и их фармакологическое действие не доказано, поэтому их нельзя использовать для лечения или профилактики заболеваний.

Оказывается, что препараты «Гипертониум» и «Уретрамол» рекламировали от имени несуществующих медицинских институтов. По информации Минздрава, препарат «Гипертониум» не производится отечественными фармацевтическими предприятиями, он не зарегистрирован в качестве лекарственного средства. Также МАРТ обращает внимание, что организаций «Институт кардиологии Республики Беларусь», «Всемирная федерация сердца», «Западная академия наук», указанных в рекламе, не существует.

Также в рекламе «Гипертониума» говорится, что он способен «снизить давление до возрастной нормы без химии и побочных эффектов» благодаря «экстракту софоры японской». В рекламе на потребителей нагоняют страх, стращая инвалидностью, инфарктом, слабоумием, параличом и смертью, которые наступают при гипертонии.

«Активирует природные силы организма благодаря уникальному сочетанию редких компонентов. Не вызывает привыкания и синдрома отмены за счёт исключительно натурального состава», - отмечается в рекламе препарата, который «официально рекомендуется Всемирной федерацией сердца для лечения гипертонии».

Таким образом, МАРТ выявил многочисленные нарушения законодательства о рекламе и просит Министерство информации заблокировать сайты, которые рекламируют «Гипертониум» и «Уретрамол». В ведомстве просят граждан воздержаться от приобретения названных лже-лекарств.