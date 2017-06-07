В интернете появилось первое настоящее селфи с Лукашенко

В интернете появилось первое настоящее селфи с Александром Лукашенко. Его сделала дочка белорусского бизнесмена Игоря Рачицкого и супруга замдиректора венского офиса ОБСЕ. «Селфи с президентом! Он самый лучший! Очаровал и покорил всех!» - подписала снимок блогерша Miss Victoria.

Инстаграм-блогерше Виктории удалось сделать селфи с белорусским лидером во время Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая 5 июля открылась в Минске. Это был первый подобный снимок с президентом Беларуси. Фотография была опубликована в Instagram накануне и уже успела собрать более 580 лайков и восторженных комментариев: «Огонь! Вот это я понимаю селфи!» и других.