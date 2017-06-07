В Гродно пьяный водитель с ребенком на руках пытался скрыться от ГАИ

В Гродно пьяный водитель с ребенком на руках попытался скрыться от сотрудников ГАИ. Также в автомобиле «БМВ» находились его жена и брат. Подробности происшествия сегодня сообщили в ГАИ Гродненской области.
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новость
В Гродно пьяный водитель с ребенком на руках попытался скрыться от сотрудников ГАИ. Также в автомобиле «БМВ» находились его жена и брат. Подробности происшествия сегодня сообщили в ГАИ Гродненской области.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..