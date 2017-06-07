В Гродно пьяный водитель с ребенком на руках пытался скрыться от ГАИ

В Гродно пьяный водитель с ребенком на руках попытался скрыться от сотрудников ГАИ. Также в автомобиле «БМВ» находились его жена и брат. Подробности происшествия сегодня сообщили в ГАИ Гродненской области.

Инцидент произошел 1 июля. Наряд ДПС во время движения по улице Дмитриевка заметил встречный автомобиль «БМВ», за рулем которого находился непристегнутый водитель, а на его коленях сидел ребенок. Увидев инспекторов, мужчина начал скрываться. После недолгой погони «БМВ» заехал в тупик, и водитель попытался убежать. Однако вскоре сотрудники ГАИ задержали нарушителя и сопроводили в служебный автомобиль.

Водитель находился в нетрезвом состоянии. По его словам, перед поездкой он выпил три бокала домашнего вина. Однако от прохождения медосвидетельствования отказался. Оказалось, что ровно год назад в этот же день мужчину задержали за пьяную езду. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность и конфискация машины. На него составили пять административных протоколов.