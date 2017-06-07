Минстройархитектуры пояснило, кто сможет получить адресные субсидии на жилье

На днях президент Александр Лукашенко подписал указ о введении в Беларуси адресного субсидирования в жилищном строительстве. Начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль рассказал, как будет действовать новый механизм государственной поддержки нуждающихся граждан.

По словам чиновника, на выделение адресных субсидий планируется направить около 135 млн рублей из средств двух банков - Беларусбанка и Белагропромбанка. Позже к ним присоединятся коммерческие банки. Этой суммы должно хватить, чтобы помочь около 4 тыс. "очередников". Всего в Беларуси в очереди на жилье стоит более 500 тыс. человек.

Граждане смогут потратить субсидии на возмещение части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученном в любом банке. К ним относятся льготники, перечисленные в указе №13 от 6.01.2012 года, прокурорские работники, малообеспеченные граждане, которые строят или реконструируют жилье в Могилевской области. Многодетные семьи, молодые семьи из числа малообеспеченных с детьми, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут использовать их в качестве оплаты основного долга по банковскому займу.

Введение адресных субсидий позволит снизить затраты бюджета на строительство жилья. Александр Горваль отметил, что размер кредита будет приближен к размерам, которые определены указом №13, но сам кредит будет стоить дороже для "очередников". К примеру, для семьи из трех человек, которая строит квартиру площадью 60 квадратных метров по 660 рублей за 1 кв. м. и получает кредит в 35 тыс. рублей, ежемесячный платеж по указу №13 составит 224 рубля, по указу №240 - 347 рублей; для семьи из 4-х человек — 298 и 463 рублей соответственно, для многодетных семей с 3 детьми — 45 и 80 рублей.

"Здесь дополнительно привлекаются и средства граждан. Но, на наш взгляд, это подъемные средства - можно выплачивать, чтобы улучшить свои жилищные условия", - считает чиновник, пишет БелТА

Размер выделяемой помощи будет зависеть от количества членов семьи и размеров жилого помещения. Многодетным семьям (трое детей) погасят 95% от суммы основного долга по кредиту, при наличии четверых и более детей – весь основной долг по кредиту, молодым семьям – 10% при первом ребенке и 20% - при втором. Субсидия для детей-сирот составит 35% от суммы основного долга по кредиту.

Что касается субсидий на погашение процентов по кредиту, многодетным семьям с тремя детьми в возрасте до 23 лет, детям-сиротам дадут субсидию в размере ставки рефинансирования + 2%, сейчас, например, это 15%. Многодетным семья, которые имеют четверо и более несовершеннолетних детей, - ставка рефинансирования +3%, иным гражданам, попадающим под указ, - ставка рефинансирования минус 2%.

Выделять деньги будут отделы исполкомов, которые сейчас решают вопрос о предоставлении льготных кредитов на жилье. Чтобы получить такую помощь от государства, человеку нужно будет стоять в очереди на улучшение жилищных условий. Выдавать субсидии будут, соблюдая очередность списков нуждающихся.

Адресные субсидии будут выделяться под строительство квартир в домах определенных категорий и реконструкцию жилых помещений. Список таких домов еще готовится. Параллельно с ними в Беларуси продолжит действовать льготное кредитование жилищного строительства.