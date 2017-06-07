Минтуризма предлагает увеличить срока безвиза в Беларуси до 10 суток

Министерство спорта и туризма выступило с предложением увеличить срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси до 10 суток. Ведомство планируется внести соответствующее предложение на рассмотрение президента Александра Лукашенко до конца года.

В феврале 2017 года в Беларуси был введен пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, прибывающих в страну через Национальный аэропорт Минск. Теперь Минспорта и туризма настаивает на увеличение этого срока до 10 суток. Сейчас ведомство обсуждает этот вопрос с другими министерствами, сообщил замминистра Михаил Портной.

По его словам, срок пребывания иностранцев без виз в Беларуси можно увеличить, поскольку некоторые приезжают сюда для санаторно-курортного лечения, а пяти дней для этого недостаточно, чтобы пройти весь комплекс процедур. На сегодняшний день доходы от такого вида получить.туризма формируют значительную часть экспорта туристических услуг.