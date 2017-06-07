Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 18:32
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,24
06. 07. 2017

Незаконный сбор ягод в Беларуси обернулся для украинцев депортацией до 5 лет

С наступлением сезона сбора лесных ягод в Беларуси участились случаи нарушения границы украинскими гражданами. Нарушение границы для сборщиков дикоросов из Украины обернулось депортацией сроком до пяти лет, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

4 июля пинские пограничники пресекли несколько попыток нарушения границы. В 650 метрах от линии государственного рубежа они задержали жителя  Ровенской области Украины, который пробрался в Беларусь за ягодами. Его земляка нашли на соседнем участке в 100 метрах от границы после того, как сработал сигнализационный комплекс.
 
В этот же день пограничники задержали еще одного любителя дикоросов из Ровенской области. Проигнорировав законный способ сбора даров леса на территории ландшафтного заказника «Ольманские болота», украинцы теперь не скоро смогут посетить Беларусь. Первым двум мужчинам вынесли предупреждение с депортацией на 5 лет, третьему – на 3 года.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.