Незаконный сбор ягод в Беларуси обернулся для украинцев депортацией до 5 лет

С наступлением сезона сбора лесных ягод в Беларуси участились случаи нарушения границы украинскими гражданами. Нарушение границы для сборщиков дикоросов из Украины обернулось депортацией сроком до пяти лет, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

4 июля пинские пограничники пресекли несколько попыток нарушения границы. В 650 метрах от линии государственного рубежа они задержали жителя Ровенской области Украины, который пробрался в Беларусь за ягодами. Его земляка нашли на соседнем участке в 100 метрах от границы после того, как сработал сигнализационный комплекс.

В этот же день пограничники задержали еще одного любителя дикоросов из Ровенской области. Проигнорировав законный способ сбора даров леса на территории ландшафтного заказника «Ольманские болота», украинцы теперь не скоро смогут посетить Беларусь. Первым двум мужчинам вынесли предупреждение с депортацией на 5 лет, третьему – на 3 года.