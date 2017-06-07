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06. 07. 2017

ГПК предупреждает об ограничении движения в «Привалке» 9 июля

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

9 июля в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе будет временно ограничено движение легковых автомобилей. Об этом сегодня предупредили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

В этот день в пункте пропуска будет проводиться международный марафон дружбы «Гродно – Друскининкай 2017». В связи с этим в период с 10:00 до 12:00 в «Привалке» ограничат движение легковых транспортных средств.
 
ГПК предлагает гражданам, планирующим поездку в Литву 9 июля, выбирать другие маршруты движения для более быстрого пересечения границы.
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