ГПК предупреждает об ограничении движения в «Привалке» 9 июля

9 июля в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе будет временно ограничено движение легковых автомобилей. Об этом сегодня предупредили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
новость
9 июля в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе будет временно ограничено движение легковых автомобилей. Об этом сегодня предупредили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..