ГПК предупреждает об ограничении движения в «Привалке» 9 июля

9 июля в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе будет временно ограничено движение легковых автомобилей. Об этом сегодня предупредили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

В этот день в пункте пропуска будет проводиться международный марафон дружбы «Гродно – Друскининкай 2017». В связи с этим в период с 10:00 до 12:00 в «Привалке» ограничат движение легковых транспортных средств.

ГПК предлагает гражданам, планирующим поездку в Литву 9 июля, выбирать другие маршруты движения для более быстрого пересечения границы.