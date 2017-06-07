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06. 07. 2017

В Беларуси на адресное субсидирование жилья направят 135 млн рублей

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси на адресное субсидирование в жилищном строительстве направят около 135 миллионов рублей. Из этой суммы 60 миллионов рублей - средств Беларусбанка, 75 миллионов рублей – Белагропромбанка, сообщил сегодня представитель Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

смотрите также Минстройархитектуры пояснило, кто сможет получить адресные субсидии на жилье
Беларусбанк и Белагропромбанк первыми приступят к реализации указа №240, который 4 июля подписал Александр Лукашенко. Ожидается, что вскоре к ним подключатся и коммерческие банки. Александр Горваль отметил, что в Беларуси появится перечень банков, которые захотят работать в этой системе. По его словам, этот список нужен, чтобы люди знали, к кому обратиться, если у них есть право на получение адресных субсидий.
 
Каждый банк будет самостоятельно определять условия выдачи субсидий. «В каких-то из них будут учитывать совокупный доход семьи, в каких-то нет, где-то первоначальный взнос будет обязательным, а где-то необязательным», - пояснил представитель Минстройархитектуры в комментарии агенству БелТА.
 
Александр Горваль также сообщил, что сумма в 135 миллионов рублей, которая будет выделена в виде адресных субсидий, пойдет на строительство примерно 4 тысяч квартир для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
 
Указ №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» вступит в силу 6 августа.
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