Минздрав предложил поднять цены на крепкий алкоголь в Беларуси

В Беларуси нужно увеличить акцизы на крепкий алкоголь, чтобы уменьшить количество алкозависимых людей. Такое мнение сегодня высказал лавный нарколог Министерства здравоохранения Иван Коноразов.

«Крепкий алкоголь должен быть дорогим», - отметил специалист. По данным Министерства здравоохранения, в Беларуси насчитывается около 160 тысяч людей, которые имеют зависимость от алкоголя. В стране действует сеть наркологических кабинетов, работа организована от приема у врача-нарколога до профильных поликлиник. Однако многие граждане не обращаются за помощью, поскольку боятся, что их поставят на учет. Иван Коноразов пояснил, что если человек сам захотел пройти лечение, его на учет не поставят, передает БелТА