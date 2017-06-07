Минздрав предложил поднять цены на крепкий алкоголь в Беларуси

В Беларуси нужно увеличить акцизы на крепкий алкоголь, чтобы уменьшить количество алкозависимых людей. Такое мнение сегодня высказал лавный нарколог Министерства здравоохранения Иван Коноразов.
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В Беларуси нужно увеличить акцизы на крепкий алкоголь, чтобы уменьшить количество алкозависимых людей. Такое мнение сегодня высказал лавный нарколог Министерства здравоохранения Иван Коноразов.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..