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06. 07. 2017

Российский "Сбербанк" купил недостроенный "Кемпински" за 50 млн долларов

Источник фото: Telegraf.by

Российский «Сбербанк» приобрел недостроенный «Кемпински» в центре Минска за 50 млн долларов. СМИ сообщают, что группа Сбербанк (Россия) закрыла сделку по покупке компании «Элит Эстейт», которая является заказчиком строительства многофункционального комплекса с элитным отелем рядом с цирком в Минске.

БелаПАН со ссылкой на информационные источники сообщает, что основные документы по этой сделке были подписаны в конце июня, а на днях завершились последние формальности. Уже в ближайшее время будет решаться вопрос о возобновлении строительства Kempinski. По указу его должны сдать в эксплуатацию до конца 2020 года.
 
По документам сумма сделки составила 1,99 рубля, но фактически российский «Сбербанк» потратил 50 млн долларов. Чтобы стать собственником многофункционального комплекса с элитным отелем, «Сбербанк» погасил задолженность перед банками, которые ранее финансировали его строительство. На это и ушло 50 млн долларов.
 
Ранее строительством Kempinski занималось СООО «Элит Эстейт» - дочернее предприятие группы компаний «Трайпл». Объект должны были сдать еще к началу чемпионата мира по хоккею в 2014 году, однако стройка заморозилась. В 2016 году после задержания владельца «Трайпл» Юрия Чижа возведение комплекса и вовсе остановилось.
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