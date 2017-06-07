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06. 07. 2017

С 17 июля клиенты БСБ Банка могут подать заявления на возврат денег

С 17 июля Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов и Банк «Москва-Минск» начнут принимать заявления от клиентов БСБ Банка на возврат денег. Об этом сегодня сообщил гендиректор Агентства Валерий Телипко.

По его словам, с 17 июля люди могут  обращаться в отделения Банка «Москва-Минск» в Минске и Молодечно. Этот банк является банком-поверенным, осуществляющий прием заявлений о выплате возмещения банковских вкладов, привлеченных БСБ Банком.
 
Валерий Телипко описал технологию возврата денежных средств: «Банк-поверенный предоставит выписку из реестра обязательств «BSB Банка». Гражданин проверит соответствие сведений, которые находятся в реестре Агентства, с информацией по его счету в «BSB Банке». В случае полного совпадения информации гражданину будет предложено написать заявление о возврате денежных средств». После этого вкладчику должны вернуть деньги в течение 30 дней.
 
Если же у клиента БСБ Банка изменились паспортные данные, то он должен обратиться в Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов. После проверки информации заявление будет также принято. 
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