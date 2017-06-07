С 17 июля клиенты БСБ Банка могут подать заявления на возврат денег

С 17 июля Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов и Банк «Москва-Минск» начнут принимать заявления от клиентов БСБ Банка на возврат денег. Об этом сегодня сообщил гендиректор Агентства Валерий Телипко.
С 17 июля Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов и Банк «Москва-Минск» начнут принимать заявления от клиентов БСБ Банка на возврат денег. Об этом сегодня сообщил гендиректор Агентства Валерий Телипко.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..