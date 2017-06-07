В Гродно россиянину дали 3,5 года колонии за револьвер и книгу Гитлера

Россиянин, которого в марте 2017 года задержали на белорусской границе за провоз оружия, боевых патронов и книги Адольфа Гитлера Mein Kampf, осудили на три с половиной года лишения свободы. Такой приговор вынес суд Гродненского района.

Сотрудники таможни задержали 67-летнего мужчину, когда он ехал в Беларусь из Польши через пункт пропуска «Брузги» на легковом автомобиле. Во время досмотра под одеждой россиянина нашли старинный револьвер, в машине – 46 патронов, картечь, кинжал и изданную в 1941 году книгу Mein Kampf Адольфа Гитлера, которая находится в списке экстремистских материалов.

Мужчина уверял, что найденные у него предметы он считал сувенирами, в том числе оружие, которое он якобы принял за сувенирную копию. Однако эксперты установили, что боеприпасы являются 9-миллиметровыми боевыми патронами Браунинг, револьвер - нарезным огнестрельным оружием.

Ближайшие 3 года и 6 месяцев мужчина проведет в исправительной колонии усиленного режима.