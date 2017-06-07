В Гродно россиянину дали 3,5 года колонии за револьвер и книгу Гитлера

Россиянин, которого в марте 2017 года задержали на белорусской границе за провоз оружия, боевых патронов и книги Адольфа Гитлера Mein Kampf, осудили на три с половиной года лишения свободы. Такой приговор вынес суд Гродненского района.
Россиянин, которого в марте 2017 года задержали на белорусской границе за провоз оружия, боевых патронов и книги Адольфа Гитлера Mein Kampf, осудили на три с половиной года лишения свободы. Такой приговор вынес суд Гродненского района.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..