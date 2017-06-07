Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 20:01
+20°C
Завтра +19°C
+20°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,24
06. 07. 2017

В Гродно россиянину дали 3,5 года колонии за револьвер и книгу Гитлера

Источник фото: ГТК

Россиянин, которого в марте 2017 года задержали на белорусской границе за провоз оружия, боевых патронов и книги Адольфа Гитлера Mein Kampf, осудили на три с половиной года лишения свободы. Такой приговор вынес суд Гродненского района.

Сотрудники таможни задержали 67-летнего мужчину, когда он ехал в Беларусь из Польши через пункт пропуска «Брузги» на легковом автомобиле. Во время досмотра под одеждой россиянина нашли старинный револьвер, в машине – 46 патронов, картечь, кинжал и изданную в 1941 году книгу Mein Kampf Адольфа Гитлера, которая находится в списке экстремистских материалов.
 
Мужчина уверял, что найденные у него предметы он считал сувенирами, в том числе оружие, которое он якобы принял за сувенирную копию. Однако эксперты установили, что боеприпасы являются 9-миллиметровыми боевыми патронами Браунинг, револьвер - нарезным огнестрельным оружием.
 
Ближайшие 3 года и 6 месяцев мужчина проведет в исправительной колонии усиленного режима.
Это Интересно
Криминал
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.