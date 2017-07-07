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07. 07. 2017

В Минске сегодня стартовала международная велогонка "Кубок Минска"

Источник фото: "Минск-Новости"

7 и 8 июля в Минске пройдут две международные шоссейные велогонки Евротура UCI «Кубок Минска» и «Гран-при Минска». В этом году в них принимают участие более 20 команд из 16 стран мира: Беларуси, Украины, России, стран Прибалтики, Испании, Казахстана, Китая и других.

Зона старта и финиша велогонок находится в одном и том же месте на проспекте Победителей – возле Дворца спорта. Сегодня уже стартовал «Кубок Минска». В 11 часов утра гонщики отправились преодолевать 176 километров дистанции и бороться за звание лучших.
 
«Гран-при Минска» пройдет завтра, 8 июля. Она начнется в 13:45. Спортсменам предстоит проехать 145 километров по проспекту Победителей с четырьмя промежуточными финишами.
 
Телеграф напоминает, что в связи с велосоревнованиями сегодня и завтра по проспекту Победителей ограничивается движение транспорта. Оно будет возобновляться после прохождения колонны велосипедистов.
 
Для зрителей организаторы подготовили обширную программу возле Дворца спорта. Там пройдет конкурс «Веломисс-2017», бесплатные мастер-классы, будет работать большая зона ЗОЖ со спортивными тренажерами, зона фуд-кортов, танцевальные площадки.
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