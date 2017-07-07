ГПК: 9 июля движение в пункте пропуска "Привалка" временно ограничат

В ближайшее воскресенье, 9 июля, на белорусско-литовской границе на некоторое время закроют пункт пропуска «Привалка». Об этом накануне сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
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В ближайшее воскресенье, 9 июля, на белорусско-литовской границе на некоторое время закроют пункт пропуска «Привалка». Об этом накануне сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..