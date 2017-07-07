ГПК: 9 июля движение в пункте пропуска "Привалка" временно ограничат

В ближайшее воскресенье, 9 июля, на белорусско-литовской границе на некоторое время закроют пункт пропуска «Привалка». Об этом накануне сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

По информации ГПК, 9 июля с 10:00 до 12:00 в «Привалке» ограничат движение легковых автомобилей. Это связано с тем, что в это время там будет проходить международный марафон дружбы «Гродно – Друскининкай 2017».

Госпогранкомитет рекомендует автомобилистам выбирать другие маршруты движения для более быстрoгo пересечения государственной границы.