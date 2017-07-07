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07. 07. 2017

СК ищет очевидца смертельного ДТП на Свердлова в Минске

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по факту ДТП на улице Свердлова в Минске, в котором погибли две женщины. Сегодня следователи опубликовали видео момента аварии, чтобы найти очевидца, который первым прибежал к месту происшествия.

ДТП произошло на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской 3 июня. Водитель автомобиля Audi сбил насмерть двух человек на пешеходном переходе и врезался в здание. В ГАИ ранее сообщили, что водитель обгонял общественный транспорт и не заметил идущих по переходу женщин. От тяжелых травм пострадавшие погибли на месте
 
Столичные следователи устанавливают личность мужчины, который первым прибежал к месту аварии. С собой у него был рюкзак, был одет в куртку с капюшоном и в кепке. Они просят этого человека позвонить по телефонам 8(017) 389-50-64, 389-50-78.
 
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Аварии, ДТП
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