Белорусам начали возвращать «налог на тунеядство»

Белорусские налоговики приступили к возврату «налога на тунеядство», который граждане уплатили за 2015 год. Об этом сегодня, 7 июля, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Она напомнила об итогах совещания 9 марта у президента Александра Лукашенко, на котором были обозначены главные направления работы по декрету №3. Тогда приняли решение, что возврат уплаченного сбора будет осуществляться тем гражданам, которые устроились на работу.

«Это и будет сделано, такое распоряжение сегодня есть, и налоговые органы приступили к работе», - сообщила Светлана Шевченко, передает БелТА

При этом она не смогла ответить, скольким гражданам уже вернули сбор. «Распоряжение только принято, и мы буквально на днях приступили к работе», - заключила представитель МНС.