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07. 07. 2017

Белорусам начали возвращать «налог на тунеядство»

Источник фото: Радыё "Свабода"

Белорусские налоговики приступили к возврату «налога на тунеядство», который граждане уплатили за 2015 год. Об этом сегодня, 7 июля, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

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Она напомнила об итогах совещания 9 марта у президента Александра Лукашенко, на котором были обозначены главные направления работы по декрету №3. Тогда приняли решение, что возврат уплаченного сбора будет осуществляться тем гражданам, которые устроились на работу.
 
«Это и будет сделано, такое распоряжение сегодня есть, и налоговые органы приступили к работе», - сообщила Светлана Шевченко, передает БелТА.
 
При этом она не смогла ответить, скольким гражданам уже вернули сбор. «Распоряжение только принято, и мы буквально на днях приступили к работе», - заключила представитель МНС.
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