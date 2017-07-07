Белорусам начали возвращать «налог на тунеядство»

Белорусские налоговики приступили к возврату «налога на тунеядство», который граждане уплатили за 2015 год. Об этом сегодня, 7 июля, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.
Белорусские налоговики приступили к возврату «налога на тунеядство», который граждане уплатили за 2015 год. Об этом сегодня, 7 июля, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..