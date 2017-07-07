Ночью в Бобруйске поезд сбил насмерть мужчину, сидящего на рельсах

Ночью 7 июля в Бобруйске грузовой поезд сбил насмерть мужчину, который сидел на рельсах. Трагическое происшествие случилось на участке между железнодорожными станциями Бобруйск и Мирадино, сообщила представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

По информации следователей, машинист товарного поезда в темноте увидел сидящего на рельсах человека, однако остановить разогнавшийся поезд было уже невозможно. От полученных травм мужчина погиб. Это был 34-летний житель Бобруйска, нигде не работающий, ранее судимый. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту случившегося.