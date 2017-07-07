Налоговая начала возвращать деньги "тунеядцам", заплатившим сбор‍

7 июля стало известно, что в Беларуси налоговые органы начали возвращать деньги тем, кто заплатил «налог на тунеядство» за 2015 год. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.
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7 июля стало известно, что в Беларуси налоговые органы начали возвращать деньги тем, кто заплатил «налог на тунеядство» за 2015 год. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..