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07. 07. 2017

Налоговая начала возвращать деньги "тунеядцам", заплатившим сбор‍

Источник фото: Радыё "Свабода"

7 июля стало известно, что в Беларуси налоговые органы начали возвращать деньги тем, кто заплатил «налог на тунеядство» за 2015 год. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

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9 марта на совещании у президента Александра Лукашенко были четко обозначены направления работы по декрету №3. Тогда было принято решение, что уплаченные деньги в качестве сбора вернут тем гражданам, которые устроились на работу. «Это и будет сделано, такое распоряжение сегодня есть, и налоговые органы приступили к работе», - отметила Светлана Шевченко.
 
Пока в МНС не располагают информацией, какому количеству «тунеядцев» уже вернули деньги. По словам Светланы Шевченко, распоряжение только принято, и на днях сотрудники налоговых органов приступили к работе.
 
Извещения на уплату сбора на финансирование госрасходов в Беларуси получили более 470 тысяч человек. Из них лишь 51,6 тысячи заплатили «налог на тунеядство»: кто-то предпочел игнорировать это требование, а кто-то был обсвобожден от уплаты сбора.
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