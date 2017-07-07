Эпидемиологи запретили купаться в 7 водоемах в Минской области

Эпидемиологи запретили или ограничили купание в семи водоемах на территории Минской области. Сегодня в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщили о результатах надзора за содержанием зон рекреаций в этом регионе.

Отмечается, что с начала купального сезона учреждения госсаннадзора Минской области провели оценку состояния всех зон рекреации. В 47 зонах специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в результате чего ответственным лицам было направлено 64 предписания и рекомендации. По фактам нарушений наложено пять штрафов на общую сумму 1081 руб.

Также специалисты отобрали и исследовали 1629 проб воды из поверхностных водоемов. Из них 10 проб не соответствовали по санитарно-химическим показателям (в Вилейском, Слуцком и Солигорском районах), 22 - по микробиологическим показателям (в Слуцком и Узденском районах).

По состоянию на 6 июля ограничено купание детей в реке Уздянка в Узде и на Лошанском водохранилище в деревне Кривели Узденского района. Приостановлено купание детей и взрослых в реке Неман в агрогородке Могильно, в реке Усса в агрогородке Семеновичи и в водоеме на улице Неманской в Узде и на водохранилище «Рудня» Слуцкого района. Купаться запрещено в реке Случь в районе улицы Социалистической в Слуцке.