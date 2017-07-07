Две юные минчанки украли у иностранцев 1500 евро и мобильник

Две безработные жительницы Минска украли у иностранцев, с которыми недавно познакомились, мобильный телефон и 1500 евро. Обнаружив пропажу гаджета и денег, возмущенные гости столицы отправились в милицию.
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Две безработные жительницы Минска украли у иностранцев, с которыми недавно познакомились, мобильный телефон и 1500 евро. Обнаружив пропажу гаджета и денег, возмущенные гости столицы отправились в милицию.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..