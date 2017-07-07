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07. 07. 2017

Две юные минчанки украли у иностранцев 1500 евро и мобильник

Две безработные жительницы Минска украли у иностранцев, с которыми недавно познакомились, мобильный телефон и 1500 евро. Обнаружив пропажу гаджета и денег, возмущенные гости столицы отправились в милицию.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что иностранные граждане пришли в Первомайское РУВД и попросили помочь найти похищенные у них деньги. Сотрудники уголовного розыска установили, что грабителями оказались две минчанки, 18 и 19 лет.
 
Оказалось, что молодые люди познакомились с девушками на сайте знакомств и пригласили их в гости. Девушки обещали остаться допоздна, а сами стали ждать, когда их новые знакомые уснут. Они забрали более 1500 евро и  мобильный телефон одного из парней, а затем покинули квартиру. Впоследствии юные особы поделили между собой украденные деньги.
 
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража», девушкам грозит до 4 лет лишения свободы. Стоит отметить, что ранее одна из них уже была судима за кражу.
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