Две юные минчанки украли у иностранцев 1500 евро и мобильник

Две безработные жительницы Минска украли у иностранцев, с которыми недавно познакомились, мобильный телефон и 1500 евро. Обнаружив пропажу гаджета и денег, возмущенные гости столицы отправились в милицию.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что иностранные граждане пришли в Первомайское РУВД и попросили помочь найти похищенные у них деньги. Сотрудники уголовного розыска установили, что грабителями оказались две минчанки, 18 и 19 лет.

Оказалось, что молодые люди познакомились с девушками на сайте знакомств и пригласили их в гости. Девушки обещали остаться допоздна, а сами стали ждать, когда их новые знакомые уснут. Они забрали более 1500 евро и мобильный телефон одного из парней, а затем покинули квартиру. Впоследствии юные особы поделили между собой украденные деньги.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража», девушкам грозит до 4 лет лишения свободы. Стоит отметить, что ранее одна из них уже была судима за кражу.