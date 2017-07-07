В Дрибинском районе нашли 20-рублевую купюру с редким дефектом

В одном из сельских магазинов Дрибинского района, что на Могилевщине, нашли 20-рублевую купюру с редким дефектом. У банкноты отсутствовала треть изображения и необходимых буквенных обозначений.
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В одном из сельских магазинов Дрибинского района, что на Могилевщине, нашли 20-рублевую купюру с редким дефектом. У банкноты отсутствовала треть изображения и необходимых буквенных обозначений.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..