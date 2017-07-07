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07. 07. 2017

В Дрибинском районе нашли 20-рублевую купюру с редким дефектом

В одном из сельских магазинов Дрибинского района, что на Могилевщине, нашли 20-рублевую купюру с редким дефектом. У банкноты отсутствовала треть изображения и необходимых буквенных обозначений.

Изначально те, к кому в руки попалась эта купюра, усомнились в ее подлинности. В Государственном комитете судебных экспертиз подтвердили, что она настоящая: то, что  нее стерта треть изображений, является производственным браком. 
 
Бракованная 20-рублевая купюра поступила на исследование в мае. На нее наткнулись сотрудники «Беларусбанка», которые принимали выручку от продавца сельского магазина.  Во время исследования эксперты обнаружили, что на банкноте присутствуют все признаки защиты. Это позволило сделать вывод о ее подлинности.
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