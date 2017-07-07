В Дрибинском районе нашли 20-рублевую купюру с редким дефектом

В одном из сельских магазинов Дрибинского района, что на Могилевщине, нашли 20-рублевую купюру с редким дефектом. У банкноты отсутствовала треть изображения и необходимых буквенных обозначений.

Изначально те, к кому в руки попалась эта купюра, усомнились в ее подлинности. В Государственном комитете судебных экспертиз подтвердили, что она настоящая: то, что нее стерта треть изображений, является производственным браком.

Бракованная 20-рублевая купюра поступила на исследование в мае. На нее наткнулись сотрудники «Беларусбанка», которые принимали выручку от продавца сельского магазина. Во время исследования эксперты обнаружили, что на банкноте присутствуют все признаки защиты. Это позволило сделать вывод о ее подлинности.