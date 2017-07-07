Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июля 2017, пятница, 17:13
+19°C
Завтра +21°C
+19°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
07. 07. 2017

Белорусам начали возвращать "налог на тунеядство"

Источник фото: Радыё "Свабода"

7.07.2017 года в Министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили, что гражданам начали возвращать «налог на тунеядство», уплаченный в 2017 году. Его смогут получить те, кто устроился на работу, проинформировала замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

смотрите также Новую концепцию тунеядского декрета передали в Администрацию президента
Она напомнила, что во время совещания у президента 9 июля были определены  основные направления работы по декрету номер три. Тогда Александр Лукашенко поручил вернуть сбор тем гражданам, которые его заплатили и устроились на работу.
 
«Это и будет сделано, такое распоряжение сегодня есть, и налоговые органы приступили к работе», - сообщила представитель МНС.
 
В Беларуси извещения о необходимости заплатить сбор на финансирование госрасходов получили более 470 тыс. человек. «Налог на тунеядство» заплатили 51,6 тыс. 
Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.