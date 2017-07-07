Белорусам начали возвращать "налог на тунеядство"

7.07.2017 года в Министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили, что гражданам начали возвращать «налог на тунеядство», уплаченный в 2017 году. Его смогут получить те, кто устроился на работу, проинформировала замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

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Она напомнила, что во время совещания у президента 9 июля были определены основные направления работы по декрету номер три. Тогда Александр Лукашенко поручил вернуть сбор тем гражданам, которые его заплатили и устроились на работу.

«Это и будет сделано, такое распоряжение сегодня есть, и налоговые органы приступили к работе», - сообщила представитель МНС.

В Беларуси извещения о необходимости заплатить сбор на финансирование госрасходов получили более 470 тыс. человек. «Налог на тунеядство» заплатили 51,6 тыс.