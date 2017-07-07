Силовики задержали за взятки топ-менеджера "БелАЗа" и еще 5 человек

На текущей неделе правоохранители задержали с поличным во время получения взятки в 1200 долларов заместителя генерального директора «БелАЗа», который был замешан в криминальной схеме закупки металла для нужд жодинского предприятия. Вместе с Андреем Дорониным под стражу поместили еще пять человек, сообщили сегодня в Министерстве внутренних дел.

По данным МВД, заместителя гендиректора по финансовой и экономической политике «БелАЗа» Андрея Доронина задержали с поличным 4 июля. Он получил 1200 долларов от представителя столичной коммерческой структуры. За взятку он обещал благоприятно решить вопрос с первоочередной оплатой за поставленную на завод партию металла.

На следующий день борцы с коррупцией задержали начальника бюро и экономиста автогиганта из Жодино. В период с 8 июня по 4 июля они получали взятки от представителя все той же фирмы как «благодарность» за положительное решение вопроса о заключении контрактов на поставку металла.

Незаконная схема действовала с момента образования коммерческой фирмы, что произошло осенью 2016 года. Металл поставлялся на «БелАЗ» по завышенным ценам, а сотрудники завода получали взятки, закрывая на это глаза. За это им полагался определенный процент от суммы сделки.

Силовики задержали шестерых участников преступной группы: заместителя гендиректора и еще двух сотрудников «БелАЗа», а также трех представителей коммерческой структуры. Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взятки.