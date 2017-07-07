Следователи ищут очевидца смертельного ДТП на Свердлова в Минске

7 июля Следственный комитет обнародовал видеозапись ДТП на улице Свердлова в Минске, в котором водитель сбил насмерть двух женщин. Столичные следователи продолжают расследование уголовного дела и разыскивают очевидца аварии, который первым прибежал к месту происшествия.

погибли. Телеграф ранее сообщал, что резонансное ДТП произошло 3 июня на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской, недалеко от железнодорожного вокзала. Водитель «Ауди» попытался обогнать общественный транспорт и сбил двух женщин, которые шли по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Они

Следователи сейчас ищут человека, который первым прибежал к месту аварии (на видео). Они просят его отозваться, позвонив по телефонам 8(017) 389-50-64, 389-50-78.