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07. 07. 2017

Следователи ищут очевидца смертельного ДТП на Свердлова в Минске

Источник фото: Следственный комитет

7 июля Следственный комитет обнародовал видеозапись ДТП на улице Свердлова в Минске, в котором водитель сбил насмерть двух женщин. Столичные следователи продолжают расследование уголовного дела и разыскивают очевидца аварии, который первым прибежал к месту происшествия.

Телеграф ранее сообщал, что резонансное ДТП  произошло 3 июня на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской, недалеко от железнодорожного вокзала. Водитель «Ауди» попытался обогнать общественный транспорт и сбил двух женщин, которые шли по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Они погибли.
 
Следователи сейчас ищут человека, который первым прибежал к месту аварии (на видео). Они просят его отозваться, позвонив по телефонам 8(017) 389-50-64, 389-50-78.
 
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