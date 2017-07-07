В Минске построят новое здание для Национального исторического музея

В 2020 году в Минске планируется начать строительство нового здания для Национального исторического музея Беларуси. Оно разместится на проспекте Победителей напротив музея истории Великой Отечественной войны, сообщила в пятницу замдиректора Национального исторического музея Нина Колымаго.

Мэр города Андрей Шорец предложил построить новое здание Национального исторического музея, и его инициативу поддержали в Министерстве культуры, правительстве и одобрил сам президент. В 2019 году начнется этап проектирования, а через год планируется приступить к строительным работам, передает БелТА

Новое здание для музея будут возводить за счет республиканского бюджета и бюджета Минска. Его площадь составит около 18 тысяч квадратных метров, доминировать будет исторический раздел. По новому адресу будет работать не только Национальный исторический музей, но и два его филиала - Музей современной белорусской государственности и Музей природы и экологии. Также здесь оборудуют комнаты для работы с детьми, откроется кафе.

Музейные работники приглашают всех граждан принять участие в обсуждении этого проекта.