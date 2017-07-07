СК: смерть американского солдата в Минске - несчастный случай

36-летний американский военнослужащий Кайл Тэфел погиб в Минске в результате несчастного случая. Сегодня столичные следователи сообщили предварительные результаты проверки, которая проводится по данному факту.
36-летний американский военнослужащий Кайл Тэфел погиб в Минске в результате несчастного случая. Сегодня столичные следователи сообщили предварительные результаты проверки, которая проводится по данному факту.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..