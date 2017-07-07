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07. 07. 2017

СК: смерть американского солдата в Минске - несчастный случай

Источник фото: Следственный комитет

36-летний американский военнослужащий Кайл Тэфел погиб в Минске в результате несчастного случая. Сегодня столичные следователи сообщили предварительные результаты проверки, которая проводится по данному факту.

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Около полуночи 12 июня на крыше бара гостиницы "Юбилейная" в Минске было найдено тело мужчины. Следственно-оперативная группа выяснила, что это был американец 1981 года рождения, военнослужащий Национальной гвардии США. Он прибыл в Минск со своими родственниками на чемпионат по пауэрлифтингу.
 
По данным следователей, мужчина являлся постояльцев гостиницы. В какой-то момент он вылез через окно номера на улицу и упал с парапета 10-го этажа.
 
Предварительные данные экспертов Госкомитета судебных экспертиз подтвердили эту версию: мужчина скончался в результате травм, характерных для падения с высоты. Это свидетельствует о том, что смерть американского военнослужащего в Минске является несчастным случаем и не носит криминального характера.
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