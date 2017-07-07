В Минске представили логотип Евроигр-2019 с папараць-кветкай

В пятницу, 7 июля, в Минске представили логотип вторых Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году. Концепция логотипа основывается на национальной легенде о «папараць-кветке», которая может исполнить желания того, кто отыщет заветный цветок в ночь на Ивана Купала.

Идеей для создания логотипа стал лозунг «Иди за мечтой», а официальный девизом Евроигр станет «Час яскравых перамог» («Время ярких побед») или в англоязычном варианте Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»), пишет белта.

Также был объявлен республиканский конкурс на разработку талисмана II Европейских игр, который пройдет до 15 ноября. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Предложенный вариант талисмана должен соответствовать олимпийским ценностям и лозунгу. Людям, которые займут первые три места, подарят билеты на мероприятия Евроигр и комплекты парадно-спортивной экипировки сборной Беларуси.