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07. 07. 2017

В Пуховичском районе двое пьяных подростков угнали машину соседа

Источник фото: Следственный комитет

В Пуховичском районе двое нетрезвых подростков угнали соседский автомобиль, который стоял на улице с ключами в замке зажигания. Они отправились на нем кататься, хотя опыта вождения ни у кого не было.

4 июля житель Пуховичского района обратился в милицию и сообщил о пропаже своего автомобиля, припаркованного возле дома. Следователи возбудили уголовное дело о хищении имущества. Вскоре правоохранители установили, кто причастен к совершению преступления. Это были двое 16-летних учащихся Пуховичского района.
 
Накануне ночью нетрезвые подростки увидели на улице незапертый автомобиль соседа, сели в него и поехали кататься. Когда машина заглохла посреди дороги из-за неправильной эксплуатации, угонщики бросили ее и вернулись в родную деревню на попутках. Той ночью они успели проехать на чужом автомобиле 70 километров, попав в Дзержинский район.
 
Окончательная квалификация действиям подозреваемых будет дана по результатам расследования, сообщили в УСК по Минской области.
 
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