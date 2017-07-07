В Пуховичском районе двое пьяных подростков угнали машину соседа

В Пуховичском районе двое нетрезвых подростков угнали соседский автомобиль, который стоял на улице с ключами в замке зажигания. Они отправились на нем кататься, хотя опыта вождения ни у кого не было.
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В Пуховичском районе двое нетрезвых подростков угнали соседский автомобиль, который стоял на улице с ключами в замке зажигания. Они отправились на нем кататься, хотя опыта вождения ни у кого не было.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..