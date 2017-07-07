СК признал гибель американского военного в Минске несчастным случаем

Около полуночи 12 июня на крыше бара одной из гостиниц в Минске нашли труп 36-летнего американского военнослужащего. Сегодня в Следственном комитете сообщили, что по предварительным данным, мужчина погиб в результате несчастного случая.
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Около полуночи 12 июня на крыше бара одной из гостиниц в Минске нашли труп 36-летнего американского военнослужащего. Сегодня в Следственном комитете сообщили, что по предварительным данным, мужчина погиб в результате несчастного случая.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..