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07. 07. 2017

СК признал гибель американского военного в Минске несчастным случаем

Источник фото: Следственный комитет

Около полуночи 12 июня на крыше бара одной из гостиниц в Минске нашли труп 36-летнего американского военнослужащего. Сегодня в Следственном комитете сообщили, что по предварительным данным, мужчина погиб в результате несчастного случая.

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Как удалось установить столичным следователям, гражданин США прибыл на чемпионат по пауэрлифтингу и являлся постояльцем гостиницы. В ту ночь мужчина вылез через окно номера на улицу, а затем, не удержав равновесие, упал с парапета десятого этажа.
 
Представитель СК Беларуси Юлия Гончарова отметила, что предварительные данные экспертов Госкомитета судебных экспертиз подтверждают эту версию. Они выяснили, что мужчина скончался в результате травм, полученных при падении с высоты. Это свидетельствует о том, что смерть американского военнослужащего в Минске - несчастный случай.  
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