В Беларуси поддержат тех, кто хочет построить родовые поместья

В Беларуси будут поддерживать граждан, которые хотят построить родовые поместья. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил вице-премьер Михаил Русый. По его словам, эта идея сейчас набирает популярность в нашей стране.
В Беларуси будут поддерживать граждан, которые хотят построить родовые поместья. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил вице-премьер Михаил Русый. По его словам, эта идея сейчас набирает популярность в нашей стране.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..