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07. 07. 2017

В Беларуси поддержат тех, кто хочет построить родовые поместья

В Беларуси будут поддерживать граждан, которые хотят построить родовые поместья. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил вице-премьер Михаил Русый. По его словам, эта идея сейчас набирает популярность в нашей стране.

Михаил Русый отметил, что многие люди желают вернуться в деревни, где жили их родители, или предпочитают быть ближе к природе, жить семьями в экологически чистых местах. Сейчас такие граждане получают в деревнях земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства или строительства дачи, площадь которых составляет до 15 соток.
 
«Движение получило широкий резонанс. Мы готовим докладную главе государства, чтобы определить форму функционирования, размеры этих поселений, дать им правовую базу», - рассказал вице-премьер.
 
По данным чиновника, в нашей стране насчитывается более 570 человек, считающих себя владельцами родовых поместий. Их особенно много в Витебском и Воложинском районах. Возможно, помощь окажет Белагропромбанк, предоставив кредиты для строительных работ, приобретения оборудования или зданий, пишет БелТА.
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