ФХРБ: у нас нет документов об отказе Стася выступать за сборную

Сегодня стало известно, что хоккеист Андрей Стась поменял белорусское гражданство на российское, а также подписал трехлетний контракт с омским «Авангардом». В Федерации хоккея Беларуси заявили, что у них нет документов, которые свидетельствовали бы об отказе форварда выступать за национальную сборную.

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В сообщении пресс-службы ФХРБ говорится, что Андрей Стась действительно оформил контракт с хоккейным клубом «Авангард» с использованием российского паспорта. «Отметим, что на данный момент Федерация хоккея Беларуси не располагает документами, подтверждающими факт отказа игрока от выступления за национальную команду», - заключили в ФХРБ.

Андрей Стась уже успел прокомментировать свой переход в состав «Авангарда». Он поблагодарил клуб за теплый прием и рассказал, что его туда пригласил главный тренер Андрей Скабелка. «Особо не раздумывал. Попасть в команду такого уровня — это большая удача», - заявил спортсмен.

Ранее он выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и минское «Динамо», а на прошлом чемпионате мира по хоккею являлся капитаном сборной Беларуси.