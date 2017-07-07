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07. 07. 2017

ФХРБ: у нас нет документов об отказе Стася выступать за сборную

Сегодня стало известно, что хоккеист Андрей Стась поменял белорусское гражданство на российское, а также подписал трехлетний контракт с омским «Авангардом». В Федерации хоккея Беларуси заявили, что у них нет документов, которые свидетельствовали бы об отказе форварда выступать за национальную сборную.

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В сообщении пресс-службы ФХРБ говорится, что Андрей Стась действительно оформил контракт с хоккейным клубом «Авангард» с использованием российского паспорта. «Отметим, что на данный момент Федерация хоккея Беларуси не располагает документами, подтверждающими факт отказа игрока от выступления за национальную команду», - заключили в ФХРБ.
 
Андрей Стась уже успел прокомментировать свой переход в состав «Авангарда». Он поблагодарил клуб за теплый прием и рассказал, что его туда пригласил главный тренер Андрей Скабелка. «Особо не раздумывал. Попасть в команду такого уровня — это большая удача», - заявил спортсмен.
 
Ранее он выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и минское «Динамо», а на прошлом чемпионате мира по хоккею являлся капитаном сборной Беларуси.
 
В комментарии tribuna.com исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов сообщил, что вопрос выступления Андрея Стася, принявшего российское гражданство, за сборную Беларуси находится в компетенции Международной федерации хоккея. В свою очередь член Совета ИИХФ Сергей Гончаров отметил, что никаких препятствий со стороны ИИХФ против выступления Стася за сборную Беларуси быть не должно, поскольку тот не заигран за другую сборную на чемпионатах мира.
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