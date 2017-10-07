МИД: парламентарии ОБСЕ были "позитивно шокированы" Беларусью

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске прошла на достойном уровне. «Я встречался со многим парламентариями, и многие из них говорили о том, что они были позитивно шокированы увиденным в Беларуси», - сообщил министр иностранных дел Владимир Макей на семинаре глав диппредставительств и консульских учреждений Беларуси в понедельник, 10 июля.

смотрите также В итоговую декларацию сессии ПА ОБСЕ не вошла резолюция с критикой Беларуси По словам руководителя МИД, Беларусь находится еще в начале пути по преодолению негативного имиджа и восприятия нашей страны в западном общественном мнении. Между тем контакты Беларуси с другими государствами становятся все более интенсивными. Об этом свидетельствует проведение масштабных международных мероприятий, регулярные визиты делегаций из разных стран мира, подчеркнул Владимир Макей. Также он отметил позитивные тенденции и на внешнеэкономическом направлении, передает БелТА . В частности, за пять месяцев белорусский экспорт увеличился почти на 23%, что составляет около 2 миллиардов долларов. Однако министр призвал дипломатов не обольщаться этими цифрами с учетом низкой базы 2016 года, по отношению к которой отмечается рост экспорта.