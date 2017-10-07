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10. 07. 2017

Польша хочет отгородиться от Беларуси и Украины забором в 729 км

Власти Польши собираются построить забор на границе с Беларусью и Украиной протяженностью в 729 километров. Как сообщают СМИ со ссылкой на польских чиновников, Польша хочет отгородиться от восточных соседей в рамках борьбы с африканской чумой свиней.

Проект по строительству забора на польской границе  обойдется примерно 100 млн злотых, или около 27 млн долларов. Таким образом в соседней стране хотят защититься от диких кабанов, которые могут являться переносчиками африканской чумы свиней. Забор не позволит больному животному попасть на территорию Польши и позволит предотвратить распространения эпидемии АЧС. 
 
В Польше борются с участившимися вспышками африканской чумы свиней с 2014 года. За три года там было зафиксировано 49 вспышек АЧС и 380 случаев выявления этого заболевания у диких кабанов. 
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