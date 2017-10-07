В Барановичах трое детей пострадали при взрыве аэрозольного баллона

В Барановичах трое детей получили ожоги в результате взрыва аэрозольного баллона, который сами же и подожгли. Пострадавших госпитализировали в реанимацию Барановичской городской больницы, а затем перевезли для лечения в Минск.

По информации издания Intex-Press , происшествие случилось в прошлую субботу, 8 июля, на территории недостроенного магазина, который находится на улице 50 лет ВЛКСМ в Южном микрорайоне. Сообщается, что четверо детей играли на стройке. Они развели костер и бросили в него аэрозольный баллончик, содержимое которого предназначалось для полировки панелей салона автомобиля. От высокой температуры баллон взорвался, в результате чего трое детей (10, 11 и 12 лет), получили ожоги. Четвертый ребенок не пострадал. Детей доставили в реанимацию Барановичской городской больницы, а затем отвезли в одну из минских больниц.