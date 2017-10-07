В Барановичах трое детей пострадали при взрыве аэрозольного баллона

В Барановичах трое детей получили ожоги в результате взрыва аэрозольного баллона, который сами же и подожгли. Пострадавших госпитализировали в реанимацию Барановичской городской больницы, а затем перевезли для лечения в Минск.
новость
новость
В Барановичах трое детей получили ожоги в результате взрыва аэрозольного баллона, который сами же и подожгли. Пострадавших госпитализировали в реанимацию Барановичской городской больницы, а затем перевезли для лечения в Минск.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..