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10. 07. 2017

В Барановичах трое детей пострадали при взрыве аэрозольного баллона

В Барановичах трое детей получили ожоги в результате взрыва аэрозольного баллона, который сами же и подожгли. Пострадавших госпитализировали в реанимацию Барановичской городской больницы, а затем перевезли для лечения в Минск.

По информации издания Intex-Press, происшествие случилось в прошлую субботу, 8 июля, на территории недостроенного магазина, который находится на улице 50 лет ВЛКСМ в Южном микрорайоне. Сообщается, что четверо детей играли на стройке. Они развели костер и бросили в него аэрозольный баллончик, содержимое которого предназначалось для полировки панелей салона автомобиля.
 
От высокой температуры баллон взорвался, в результате чего трое детей (10, 11 и 12 лет), получили ожоги. Четвертый ребенок не пострадал. Детей доставили в реанимацию Барановичской городской больницы, а затем отвезли в одну из минских больниц.
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