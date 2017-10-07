Под Минском столкнулись трактор и 3 легковушки, есть пострадавшие

Сегодня утром на автодороге Р23 Минск-Микашевичи произошло крупное ДТП: столкнулись трактор и три легковых автомобиля. Пострадавших водителей госпитализировали в больницу, сообщили в ГАИ Минского района.

Авария произошла примерно в 8:30 на 29-м километре трассы Р23. В ГАИ предварительно установили, что виновником ДТП является 28-летний водитель автомобиля Volkswagen, который ехал в утомленном состоянии.

По данным инспекторов, он столкнулся с трактором, ехавшим по обочине в попутном направлении. В результате удара машина опрокинулась и врезалась в двигавшийся сзади автомобиль Audi. Затем Volkswagen, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

Водители Volkswagen и Toyota получили травмы. Их доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка, на месте аварии работают сотрудники ГАИ.