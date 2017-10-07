Под Минском столкнулись трактор и 3 легковушки, есть пострадавшие

Сегодня утром на автодороге Р23 Минск-Микашевичи произошло крупное ДТП: столкнулись трактор и три легковых автомобиля. Пострадавших водителей госпитализировали в больницу, сообщили в ГАИ Минского района.
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Сегодня утром на автодороге Р23 Минск-Микашевичи произошло крупное ДТП: столкнулись трактор и три легковых автомобиля. Пострадавших водителей госпитализировали в больницу, сообщили в ГАИ Минского района.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..