В Беларуси более 300 абитуриентов получили 100 баллов на ЦТ

В Беларуси более 300 человек написали централизованное тестирование на 100 баллов. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер, председатель государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году Василий Жарко.

смотрите также В Беларуси начинается выдача сертификатов ЦТ По словам Василия Жарко, результаты ЦТ в 2017 году несколько лучше прошлогодних. 303 абитуриента набрали на тестировании максимально возможное количество баллов – 100. 11 человек получили 100 баллов сразу по двум предметам. «Это говорит о том, что тесты доступны, соответствуют учебной программе», - цитирует вице-премьера БелТА Сегодня в Беларуси стартовала выдача сертификатов с результатами централизованного тестирования. Всего на ЦТ зарегистрировалось около 92 тыс. абитуриентов, примерно 2 тысячи человек на испытания не пришли. Из аудиторий были удалены 33 человека, в основном за то, что они принесли с собой мобильные телефоны.