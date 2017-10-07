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10. 07. 2017

В Минском районе Volkswagen столкнулся с трактором и двумя легковушками

Источник фото: ГАИ Минска

Около половины девятого утра 10 июля на 29-м километре автомобильной дороги Р-23 в Минском районе произошла крупная авария. Водитель Volkswagen из-за усталости не заметил попутный трактор, в результате чего четыре машины оказались разбиты. В ГАИ Минского района сообщили подробности ДТП.

По предварительным данным инспекторов, 28-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen ехал в утомленном состоянии. На 29-м километре дороги Р23 Минск-Микашевичи он столкнулся с трактором, который двигался по обочине в попутном направлении. 
 
От удара Volkswagen опрокинулся и врезался в автомобиль Audi, ехавший позади него, а затем выехал на встречку и столкнулся с Toyota. В результате ДТП двум водителям, которые ехали в Volkswagen  и Toyota, понадобилась помочь врачей. Их госпитализировали.
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Аварии, ДТП
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