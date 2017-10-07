Мальчик проехал 57 км от дачи до Минска, испугавшись наказания за телефон

10-летний мальчик проехал на велосипеде 57 километров из Дзержинского района до Минска, испугавшись наказания за царапину на чужом мобильном телефоне. О поисках и нахождении ребенка рассказал Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел», члены которого обнаружили сегодня пропавшего мальчика.

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Накануне днем Никита отдыхал с родителями на даче в Дзержинском районе. Играя с другим мальчиком, он случайно задел чужой мобильный телефон. Бабушка друга предупредила, что пожалуется родителям Никиты. Испугавшись наказания, ребенок сел на велосипед и отправился домой - в Минск. Около полудня мальчик уехал с дачи, а нашли его на следующий день в 11 часов утра.

По словам Сергея Ковгана, Никита добрался до Минска вечером 9 июля. По дороге он останавливался и просил случайных прохожих показать верное направление. Тем временем обеспокоенные пропажей ребенка родители вовсю его искали. К поискам подключились милиционеры, волонтеры, военные, пишет TUT.by

Добравшись до Минска, мальчик переночевал в подъезде, ожидая, что родители вернутся в город. Утром его обнаружили волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».