Врачи диагностировали у сбитого в Минском районе ребенка перелом голени

Врачи диагностировали у сбитого в деревне Селище Минского района пятилетнего мальчика закрытый перелом голени. Накануне ребенок попал под колеса автомобиля Chevrolet Spark, за рулем которого сидела 32-летняя женщина.

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Как ранее сообщал Телеграф, ДТП произошло воскресным вечером на улице Победы в деревне Селище. Водитель автомобиля Chevrolet сбила 5-летнего мальчика, когда он внезапно выбежал на дорогу.

Пострадавший ребенок сейчас находится на лечении в Минской детской областной больнице. У него выявили закрытый перелом голени. Сообщается, что жизнь мальчика вне опасности. Проверка по факту ДТП, которую проводит ГАИ, продолжается.