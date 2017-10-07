В Беларуси более 300 абитуриентов сдали ЦТ на 100 баллов‍

10 июля в Беларуси начали выдавать сертификаты с результатами о прохождении централизованного тестирования. В этом году более 300 абитуриентов сумели получить на ЦТ максимально возможное количество баллов – 100.
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новость
10 июля в Беларуси начали выдавать сертификаты с результатами о прохождении централизованного тестирования. В этом году более 300 абитуриентов сумели получить на ЦТ максимально возможное количество баллов – 100.
Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.