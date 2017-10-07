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10. 07. 2017

В Беларуси более 300 абитуриентов сдали ЦТ на 100 баллов‍

10 июля в Беларуси начали выдавать сертификаты с результатами о прохождении централизованного тестирования. В этом году более 300 абитуриентов сумели получить на ЦТ максимально возможное количество баллов – 100.

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Сегодня вице-премьер Василий Жарко прокомментировал результаты недавно завершившегося централизованного тестирования. По его словам, 303 человека написали ЦТ на 100 баллов. При этом 11 девушек и юношей сумели набрать 100 баллов сразу по двум предметам.
 
В целом результаты централизованного тестирования в 2017 году несколько лучше прошлогодних, отметил Василий Жарко. По его словам, итоги ЦТ свидетельствуют о том, что тесты доступны и соответствуют учебной программе.
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