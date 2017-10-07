Более 20 предприятий Беларуси получили право поставлять мясо в Китай

Более 20 белорусских предприятий получили право поставлять говядину и мясо птицы в Китай. Сегодня в Минске было подписано соответствующее соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики.

Замглавы Минсельхозпрода Александр Субботин сообщил, что 21 предприятие получило аттестацию по поставке говядины в Китай, 5 – мяса птицы. Ранее 36 молочных предприятий Беларуси были сертифицированы для экспорта на китайский рынок.

Чиновник отметил, что сегодня они сделали важный первый шаг - сняли барьеры и открыли рынок. «Теперь дело за нашими предприятиями. Надеюсь, что в ближайшие недели наш товар интенсивно пойдет на китайский рынок», - добавил он.

Также, по словам Субботина, Беларусь намерена поднять вопрос о сертификации поставок в Китай речной рыбы. «Уже есть запрос от наших предприятий», - заключил замминистра.